Спецпредставитель Китая посетит Украину 16-17 мая, - СМИ

Так, как пишет издание, представитель Китая прибудет в Украину во вторник, 16 мая. Сообщается, что его визит в Украину растянется на два дня и продлится до 17 мая.



Отмечается, что Ли Хуэй, специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России, посетит Украину, Россию и другие европейские страны в рамках поездки, которая, по словам Пекина, направлена на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.

Добавим, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.