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Спецпредставитель Китая посетит Украину 16-17 мая, - СМИ

Фото: cпецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Эта поездка станет частью его турне, начатого с 15 мая, в котором Хуэй посетит не только Украину, но и Польшу, Францию, ФРГ и Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Так, как пишет издание, представитель Китая прибудет в Украину во вторник, 16 мая. Сообщается, что его визит в Украину растянется на два дня и продлится до 17 мая.

Отмечается, что Ли Хуэй, специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России, посетит Украину, Россию и другие европейские страны в рамках поездки, которая, по словам Пекина, направлена на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.

Добавим, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

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