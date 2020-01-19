Спецпредставник ООН у Лівії закликав вивести іноземні війська

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Спецпредставник вважає, що закордонне втручання заважає досягненню миру

Спецпредставник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламі закликав вивести з країни іноземні війська і не втручатися у конфлікт. Про це передає DW.

Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції 19 січня у Берліні з приводу Лівії будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до цієї країни.

"Участь інших країн тільки посилює розкол в країні... Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

Спецпредставник зазначив, що він не налаштований песимістично щодо результатів саміту по лівійському питанню, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо ситуації в Лівії.

"Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня", - підкреслив спецпредставник ООН.

Нагадаємо, конфлікт у Лівії триває між урядом національної єдності й командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром.

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно заявив, що не виключає відправку солдатів-миротворців до Лівії.

У Берліні, де відбудеться конференція щодо Лівії, підтвердили участь глави визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Фаїза Сараджа та командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.