ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спецпредставник ООН у Лівії закликав вивести іноземні війська

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 05:01
Спецпредставник ООН у Лівії закликав вивести іноземні війська
Ілюстративне фото (aa.com.tr)

Спецпредставник вважає, що закордонне втручання заважає досягненню миру

Спецпредставник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламі закликав вивести з країни іноземні війська і не втручатися у конфлікт. Про це передає DW.

Саламі виступив проти участі в лівійському конфлікті іноземних бійців і розповів, що на конференції 19 січня у Берліні з приводу Лівії будуть обговорюватися нелегальні поставки зброї до цієї країни.

"Участь інших країн тільки посилює розкол в країні... Ми повинні покласти край порочному колу, в якому лівійці просять про допомогу інші країни", - вважає Саламі.

Спецпредставник зазначив, що він не налаштований песимістично щодо результатів саміту по лівійському питанню, але і "не настільки наївний", щоб вважати, що буде покладено край розбіжностям між різними країнами щодо ситуації в Лівії.

"Метою конференції є укладання стабільного перемир'я на основі тимчасового припинення вогню, яке діє в Лівії з 12 січня", - підкреслив спецпредставник ООН.

Нагадаємо, конфлікт у Лівії триває між урядом національної єдності й командувачем "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфою Хафтаром.

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно заявив, що не виключає відправку солдатів-миротворців до Лівії.

У Берліні, де відбудеться конференція щодо Лівії, підтвердили участь глави визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Фаїза Сараджа та командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

Турецькі спецпризначенці прибули у столицю Лівії Хафтар готовий до дотримання перемир'я в Лівії
Новини України Ливия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся