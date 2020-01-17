ЄС не виключає відправку солдатів-миротворців до Лівії

Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

За словами Жозепа Борреля, Євросоюз повинен бути готовий допомогти зберегти режим припинення вогню в Лівії

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель не виключає відправку солдатів-миротворців до Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, Євросоюз повинен бути готовий допомогти зберегти режим припинення вогню в Лівії.

"Якщо в Лівії встановиться перемир'я, Європейський Союз повинен бути готовий допомогти збереженню і контролю над режимом припинення вогню - можливо і відправкою солдатів", - заявив Боррель.

У свою чергу, Греція вже підтвердила готовність до участі у будь-якій миротворчій місії в Лівії.

Нагадаємо, раніше командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар висловив готовність до дотримання перемир'я в Лівії.

За підсумками переговорів між сторонами конфлікту в Лівії, які відбулися 13 січня в Москві, Хафтар відмовився підписувати документ про припинення вогню. Повідомлялося, що командувач ЛНА взяв кілька днів на обговорення припинення вогню в Лівії.

Відзначимо, 19 січня у Берліні відбудеться саміт з врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН. На зустріч, окрім учасників конфлікту міжнародно визнаного уряду Лівії Фаїз Сарадж і Халіфи Хафтара, запрошені Сполучені Штати, Російська Федерація, Великобританія, Франція, Китай, ОАЕ, Туреччина, Конго, Італія, Єгипет, Алжир, а також керівництво ООН, Європейського союзу, Африканського союзу і Ліги арабських держав.