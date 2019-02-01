Спецпредставник Держдепартаменту США вирушить до Південної Кореї

Стівен Біган обговорить денуклеаризацію КНДР

Специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биган 3 февраля направится в Сеул для обсуждения денуклеаризации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Как сообщается, Стивен Биган отправится в Сеул 3 февраля на встречу со спецпредставителем Южной Кореи Ли До Хуном.

"Специальный представитель Биган также проведет последующие встречи со своим северокорейским коллегой для обсуждения следующих шагов по достижению цели окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Северная Корея является проблемной для союзников и партнеров США по всему миру.

"Мы регулярно встречаемся с коллегами из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады, которые сыграли важную роль в наших глобальных усилиях и в нашей кампании давления. Осенью прошлого года у нас была возможность изложить наше стратегическое видение нашим союзникам по НАТО в Североатлантическом совете и нашим партнерам по Европейскому союзу в Комитете политической безопасности", - отметил Биган.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) осудила США за наращивание политического и экономического давления и предупредила, что Пхеньян может отказаться от достигнутых договоренностей о денуклеаризации полуострова.