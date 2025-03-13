Спецпосланник Трампа в Москве. Что известно о визите Уиткоффа и встретится ли с Путиным

Что известно о визите Уиткоффа в Москву и возможной встрече с Путиным

Самолет Уиткоффа сегодня приземлился в московском аэропорту "Внуково" около 11:34 по местному времени (10:34 по Киеву).

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет бизнес-авиации Gulfstream G650 выполнял рейс из Катара, где Уиткофф участвовал в переговорах между Израилем и ХАМАС, направленных на продолжение текущего прекращения огня в Секторе Газа.

По данным источников информагентства Bloomberg, спецпосланник Трампа намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Как накануне рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит, в Москве Уиткофф планирует убедить РФ подписать соглашение о прекращении огня.

Однако сам диктатор, похоже, не спешит встречать спецпредставителя Трампа. У Путина сегодня проходит встреча с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как пишет российский "Коммерсант", затем запланированы переговоры в расширенном составе, обед и только потом - пресс-конференция, на которой "пока что" предусмотрено три вопроса с каждой стороны.

В Кремле же говорят, что РФ сегодня будет иметь контакты с американцами, но "о деталях будет сообщено позже". В частности, Песков не захотел отвечать на то, может ли Путин сегодня лично встретиться с Уиткоффом.

По словам Пескова, у Путина сегодня запланирован "международный телефонный разговор". Не исключено, что он может созвониться с Трампом, поскольку сам президент США говорил о том, что вскоре свяжется с Путиным, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня.

Зато помощник главы Кремля по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что спецпредставитель Трампа может сегодня встретиться с Путиным.

"Уиткофф, который приехал в Москву, встретится с российскими представителями очень высокого ранга, не исключена встреча на самом высоком уровне", - сказал он.

Отметим, что ранее, 11 февраля 2025 года, Уиткофф уже встречался с Путиным в Москве, что привело к освобождению американского учителя Марка Фогеля, задержанного в России.

Переговоры США и РФ после инициативы Вашингтона о 30-дневном перемирии

Напомним, что поездка спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву происходит после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, на которой Киев поддержал идею Вашингтона о временном 30-дневном режиме прекращения огня при условии, если на это согласится РФ.

Трамп накануне выразил надежду на успешные переговоры с Москвой, добавив, что имеет инструменты давления на Россию.

До сих пор Путин не отреагировал на данную инициативу Вашингтона. Президент Украины обратил на это внимание, отметив, что "уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений".

"И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", - подчеркнул Зеленский.