RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Спецподразделение Путина "Варяг" причастно к атакам по АЗС Украины, - Волошин

21:23 10.07.2026 Пт
2 мин
Элитные российские спецназовцы занимаются "обычным терроризмом" в Украине
aimg Елена Бджола
Фото: пожар на АЗС в Запорожье после удара РФ 9 июля (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россия усилила обстрел заправок по всей территории Украины. Атаки проходят с ведома диктатора РФ Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Варяг" Путина бьет по АЗС Украины

Волошин прокомментировал факт российских ударов по АЗС Украины и их влияние на ситуацию с горючим на прифронтовой территории.

"Страдают автозаправочные станции и в Херсонской области, в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской. Это - террористическая сущность врага - ведь военные обычно не заправляются на таких АЗС, следовательно, это попытка повлиять на местное население", - подчеркнул спикер.

К ударам по гражданским украинским АЗС на Юге имеет отношение 50 бригада - спецподразделение "Варяг". Она входит в резерв Путина, отметил Волошин.

"Это подразделение в основном заточено на middle strike - удары в глубину нашей обороны... Она достаточно активно работает у нас на юге, в частности, на Приднепровском и Запорожском направлениях... Можно сказать, что часть тех ударов по АЗС - это дело рук именно этих "варягов"", - сказал спикер.

Что известно о спецбригаде "Варяг"

По словам Волошина, бригада "Варяг" оснащена новейшими дронами и не имеет дефицита в средствах поражения.

"Варяг" имеет на вооружении новейшие, экспериментальные разработки беспилотников, в том числе – на оптоволокне с дальностью до 30 км.

Оккупанты активизировались на Ореховском направлении. Они хотят воспользоваться плохой погодой, чтобы перебросить свои ДРГ поближе к городу, заявил Владислав Волошин.

Российские захватчики меняют логистические маршруты и схемы снабжения на юге Украины. Боеприпасы планируют перевозить гражданскими легковушками с прицепами, говорит спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины