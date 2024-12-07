Морские дроны нанесли удары по целям РФ в Крыму. ВМС Украины показали видео

Морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего ВМС Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапы.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде", - отметил Неижпапа.

По данным ВМС Украины, уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям", - рассказал он.

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. За эти годы оккупанты обустроили на полуострове большое количество военных объектов, обеспечивающих снабжение российской дгруппировки, участвующей, в частности, в масштабном вторжении в Украину.

Силы обороны Украины постоянно наносят удары по российским целям в Крыму. Буквально 6 декабря сообщалось, что в Керчи раздавались выстрелы. Местные жители писали об атаке морских дронов.

В частности, позже выяснилось, что в Керченском проливе украинские морские дроны устроили прорыв. Оккупанты даже перекрывали Крымский мост.

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