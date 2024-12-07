ua en ru
Сб, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Морские дроны нанесли удары по целям РФ в Крыму. ВМС Украины показали видео

Крым, Суббота 07 декабря 2024 08:58
UA EN RU
Морские дроны нанесли удары по целям РФ в Крыму. ВМС Украины показали видео Фото: морские дроны нанесли удары по целям РФ в Крыму (иллюстрация/ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Морские дроны ударили по целям россиян в Крыму. Были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего ВМС Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапы.

"Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли точные удары по российским целям", - рассказал он.

Результаты ударов

По данным ВМС Украины, уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории - достанем их везде", - отметил Неижпапа.

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. За эти годы оккупанты обустроили на полуострове большое количество военных объектов, обеспечивающих снабжение российской дгруппировки, участвующей, в частности, в масштабном вторжении в Украину.

Силы обороны Украины постоянно наносят удары по российским целям в Крыму. Буквально 6 декабря сообщалось, что в Керчи раздавались выстрелы. Местные жители писали об атаке морских дронов.

В частности, позже выяснилось, что в Керченском проливе украинские морские дроны устроили прорыв. Оккупанты даже перекрывали Крымский мост.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым ВМС ВМС Украины Дрони
NEWS
В Кривом Роге возросло количество жертв из-за вчерашнего российского удара
В Кривом Роге возросло количество жертв из-за вчерашнего российского удара
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие