Спецподразделение "Артан" получило партию мощных зарядных станций от "Украинской команды"

"Украинская команда" передала большую партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки. Сегодня они проводят высокорискованные операции на горячих участках фронта и в глубоком тылу врага", - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный отметил преимущества зарядных станций по сравнению с генераторами.

"Автономные зарядные станции, в отличие от генераторов, работают бесшумно. Так же бесшумно, как и наши разведчики. Уверен: эти зарядные станции повысят эффективность подразделения и помогут лучше выполнять поставленные задачи", - сказал Артур Палатный.