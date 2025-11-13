Спецподразделение "Артан" получило партию мощных зарядных станций от "Украинской команды"

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки автономные зарядные станции, чтобы обеспечить бесперебойное питание их техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.
"Украинская команда" передала большую партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки. Сегодня они проводят высокорискованные операции на горячих участках фронта и в глубоком тылу врага", - говорится в сообщении.
Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный отметил преимущества зарядных станций по сравнению с генераторами.
"Автономные зарядные станции, в отличие от генераторов, работают бесшумно. Так же бесшумно, как и наши разведчики. Уверен: эти зарядные станции повысят эффективность подразделения и помогут лучше выполнять поставленные задачи", - сказал Артур Палатный.
Как сообщалось до этого, "Украинская команда" передавала крупные партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, полку "Ахиллес" Сил беспилотных систем и другим военным подразделениям.
Добавим, что ранее разведчики подразделения "Артан" участвовали в боях за Киевскую область, защищали Бахмут, освобождали Харьковскую область, а также проводили спецоперации на Черном море и в оккупированном Крыму.