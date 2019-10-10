Спецоперація Туреччини в Сирії: 8 мирних жителів загинули

Під час турецької військової спецоперації у Сирії 8 осіб загинули і 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське агентство Sana.

Зазначається, що інцидент стався в сільській місцевості Аль-Хасак у результаті артилерійських обстрілів турецькою армією. Також зазначається, що армія Туреччини наносила удари по артилерійському і авіаційному центру ополчення "Сирійських демократичних сил" (СДС) в селі Мулла Аббаш.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдських формувань, у тому числі СДС. Метою операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці. Державне агентство Sana назвало операцію агресією. Сили опозиції також засудили дії Турції, і закликали світове співтовариство протидіяти цій військовій операції. США та країни ЄС засудили дії Туреччини.

Раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Туреччину до стриманості в Сирії. У той же час, Столтенберг заявив, що у Туреччини є "законне занепокоєння в питаннях безпеки" через атак курдів.

Президент США Дональд Трамп назвав поганою ідеєю початок Туреччиною військової операції в Сирії. Він також пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо вона буде вживати "заборонені" дії в Сирії.