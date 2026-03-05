ua en ru
"Спецоперация" против Такера Карлсона: у журналиста похитили бизнес на миллионы долларов

05:45 05.03.2026 Чт
2 мин
Пока журналист искал врагов Дональда Трампа в политике, его обокрали под камерами. Кто настолько дерзкий?
aimg Оксана Гапончук
"Спецоперация" против Такера Карлсона: у журналиста похитили бизнес на миллионы долларов Фото: Такер Карлсон (Getty Images)

Известный американский медиапровокатор Такер Карлсон, который прославился лояльностью к Кремлю и Дональду Трампу, неожиданно сам оказался в роли жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TMZ.

Так, новый амбициозный бизнес-проект Такера Карлсона в Калифорнии фактически умножили на ноль еще до официального старта. Полиция США расследует инцидент, который больше напоминает голливудский триллер или спланированную спецоперацию, чем обычное ограбление.

Инцидент произошел на логистическом складе в Южной Калифорнии. Злоумышленники действовали настолько дерзко и профессионально, что персонал склада даже не заподозрил подвоха.

Преступники предъявили поддельные документы, которые выглядели настолько убедительно, что работники собственноручно отгрузили им товар. После этого фура с многомиллионным грузом спокойно выехала с территории под объективами камер видеонаблюдения.

  • Что украли: Почти 378 тысяч единиц никотиновых пакетиков нового бренда Такера Карлсона - ALP Pouches.

  • Масштаб ущерба: Стоимость похищенного оценивается в несколько миллионов долларов.

  • След исчез: Фура направилась в сторону Кентукки, где сигнал GPS-трекера был заблокирован, а груз исчез в неизвестном направлении.

100 тысяч долларов за "голову" преступников

Для Карлсона, который привык инвестировать в свое политическое влияние, этот удар по кошельку стал настоящим "холодным душем". Запуск бренда в США официально поставлен на паузу.

Журналист настолько взбешен, что уже объявил вознаграждение в 100 000 долларов за любую информацию, которая поможет вернуть товар. В полиции предполагают, что грабители имели "своего человека" внутри компании, ведь они точно знали время и место прибытия партии.

В Украине Такера Карлсона знают не как бизнесмена, а как одного из главных трансляторов российской пропаганды на Западе. Именно он в 2024 году стал первым журналистом, который предоставил площадку Владимиру Путину для оправдания агрессии против Украины.

Теперь "рупор Кремля" вынужден отложить критику помощи ВСУ и комментирование американских выборов, чтобы спасать собственный бизнес от полного краха. Если товар не найдут в ближайшее время, репутационные потери перед инвесторами могут оказаться куда болезненнее потерянных миллионов.

