Спецоперация "Паутина" могла провалиться: WSJ раскрыло новые детали
Благодаря свидетельствам участников спецоперации СБУ "Паутина" стали известны новые детали масштабной атаки дронами на российские военные аэродромы. Во время операции были уничтожены или повреждены десятки самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Операция была на грани срыва
Как пишет WSJ, все началось с того, что российский водитель грузовика случайно сдвинул крышу кабины, открыв скрытый груз - дроны для операции. Водитель позвонил украинцу Артему Тимофееву, который долгое время жил в России и координировал спецоперацию.
Чтобы не сорвать миссию, ему срочно придумали легенду: якобы груз - охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. После этого водитель прислал фото с крышей на месте, и операция продолжилась.
Как проходила "Паутина"
СБУ создала сложную транспортную сеть для доставки сотен дронов и восьми сборных кабин в Россию. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни.
Сборку компонентов на территории РФ осуществляли Артем Тимофеев и его жена Екатерина. Кабины оборудовали солнечными батареями и аккумуляторами, а дроны - средствами связи для управления из Киева.
В конце мая пять грузовиков разъехались по разным маршрутам по России. 1 июня более сотни дронов одновременно поднялись в воздух и нанесли удары по четырем российским аэродромам.
По оценкам СБУ, был поражен 41 самолет, более 10 из них полностью уничтожены.
Фото: Wall Street Journal
Тайные координаторы взрывной спецоперации
Артем и Екатерина Тимофеевы - выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию. Благодаря знанию языка и наличию российских паспортов они не вызывали подозрений. Перед началом операции супругов тайно привезли во Львов и проверили на полиграфе.
В Челябинске Артем основал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно руководил запуском операции "Паутина". Водители даже не подозревали, что именно перевозят.
После атаки российские силовики объявили Тимофеева в розыск, однако было уже поздно.
За несколько дней до активной фазы операции супруги выехали в Казахстан под предлогом туристической поездки, взяв только самое необходимое - включая своего шотландского кота и собаку породы ши-цу.
Операция "Паутина"
Напомним, операция "Паутина" стала одной из самых масштабных спецопераций Службы безопасности Украины: дроны СБУ одновременно атаковали несколько российских аэродромов.
Глава СБУ Василий Малюк подробно рассказал, как спецслужба уничтожила или вывела из строя стратегические самолеты РФ.
Больше деталей об операции РБК-Украина собрало в специальном материале.