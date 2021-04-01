Спецоперація в Луганській області: чоловіка, який кинув гранату у поліцейських, затримали

Співробітники спецпідрозділу КОРД затримали зловмисника за місцем проживання в його квартирі. Він ховався в коробі ліжка.

"В даний час чоловіка доставили в ізолятор тимчасового утримання, тут з ним проводити слідчі дії до обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за статтею ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

"Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання", - додали в поліції.

Фото: чоловік ховався в коробі ліжка (npu.gov.ua)