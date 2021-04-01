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Спецоперація в Луганській області: чоловіка, який кинув гранату у поліцейських, затримали

Автор: Ігор Литвиненко

У Луганській області розшукали і затримали чоловіка, який в Рубіжному кинув гранату в поліцейських. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Співробітники спецпідрозділу КОРД затримали зловмисника за місцем проживання в його квартирі. Він ховався в коробі ліжка.

"В даний час чоловіка доставили в ізолятор тимчасового утримання, тут з ним проводити слідчі дії до обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за статтею ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

"Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання", - додали в поліції.

Фото: чоловік ховався в коробі ліжка (npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Рубіжному 39-річний місцевий житель під час того, як у нього поліцейські хотіли перевірити документи, кинув у бік правоохоронців гранату. В області було введено спецоперація "Сирена".

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирі водій, намагаючись втекти від поліцейських, підірвався на гранаті.

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