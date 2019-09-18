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До спецоперації на мосту Метро було залучено 350 правоохоронців, - Крищенко

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"Мінера" затримали бійці КОРДу

До спецоперації на мосту Метро у Києві було залучено близько 350 правоохоронців. Про це заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенко, до спецоперації підключалися бійці Нацгвардії, поліції, ДСНС, вибухотехніки. Загалом у спецоперації брали участь 300-350 правоохоронців.

Як відомо, у другій половині дня в поліцію надійшло повідомлення про мінування червоної гілки метро. Через деякий час з'явилася інформація про озброєного чоловіка, який заблокував рух на мосту Метро, і погрожував підірвати міст. На місце події виїхали правоохоронці, рух по мосту було заблоковано.

Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 42-річний уроженець Криму Олексій Белько, колишній військовий. Правоохоронці намагалися вступити з чоловіком в переговори, проте він не висував конкретних вимог. За даними правоохоронців, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Після цього було прийнято рішення почати штурм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на даний момент чоловік затриманий і доставлений в поліцію. За словами Крищенка, за даним фактом порушено справу про спробу здійснення теракту. По цій статті зловмиснику може загрожувати довічне ув'язнення.

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