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Спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеского ЗРК дроном-камикадзе: видео

Фото: спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеской ЗРК дроном-камикадзе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы СБУ отработали дроном-камикадзе по российскому ЗРК "ТОР", который стал четвертым на их счету с начала марта.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе", - пишет пресс-служба.

Это уже четвертый "ТОР" за март на счету спецназовцев. Задачей этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км.

"Еще одной мишенью стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом", - добавляют в СБУ.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что разведка также показала работу снайперов по россиянам в Бахмуте.

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