Спецназовцы ГУР нанесли удар по оккупантам на Бахмутском направлении (видео)

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.
"9 февраля 2023 спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, которая состояла из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка", - говорится в сообщении.
Вследствие одного прицельного удара трое россиян были ликвидированы, еще один ранен.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.
Как известно, Бахмут остается главным направлением атак россиян, где они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.
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