Спецназ затримав екс-президента Киргизії

Екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва затримав загін спецназу після того, як вони провели штурм його резиденції у селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kloop.

Як повідомляється, Атамбаєва вивезли резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. В автомобілі з колишнім президентом знаходяться офіційний представник партії СДПК Кундуз Жолдубаева і Фарід Ніязов.

За інформацією порталу 24.kgпісля довгих переговорів Атамбаєв сам здався владі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений і прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави.

Також, після штурму будинку колишнього президента Киргизії всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників Алмазбека Атамбаєва. Їх умови - включити зв'язок і відвести всі силові підрозділи з Кой-Таша.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.