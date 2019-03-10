У Нігерії ліквідували 40 бойовиків

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Також в результаті спецоперації була виявлена велика кількість зброї

У Нігерії в результаті спецоперації проти екстремістського угрупування "Боко Харам" були ліквідовані 40 бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомив представник нігерійської армії Тімоті Антига, в результаті спецоперації, яка проходила на кордоні з Нігером і у штаті Борно, були ліквідовані щонайменше 40 бойовиків терористичного угрупування "Боко Харам".

Крім того, в результаті спецоперації було виявлено велику кількість зброї та боєприпасів.

Зазначається, що екстремістське угрупування "Боко Харам" діє на території Нігерії з початку 2000-х років. З 2009 року бойовики "Боко Харам" вбили понад 20 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на північному сході країни загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Напад бойовиків ІДІЛ стався у селі Тдмарі на північному сході Нігерії.

Раніше, бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" захопили місто Ранн на північному сході Нігерії. В результаті інтенсивних боїв між військовими та бойовиками частина будівель міста була знищена.

Додамо, в листопаді 2018 року в Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів, база була спалена, багато солдатів зникли безвісти.