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Специально просчитанная: Зеленский назвал главную особенность ничего удара РФ по Киеву

Четверг 31 июля 2025 12:43
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Специально просчитанная: Зеленский назвал главную особенность ничего удара РФ по Киеву Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Ночная атака на Киев была специально просчитана таким образом, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "Шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, спасательные работы будут продолжаться столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека.

"Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь", - добавил глава государства.

Ночной удар РФ по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Основной целью агрессора стала жилая инфраструктура столицы, в частности многоэтажки в спальных районах.

Наибольшим разрушениям подверглись Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Из-под завалов до сих пор продолжают доставать пострадавших. На месте удара работают спасатели, медики и все соответствующие службы.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми. Работники ДТЭК уже начали восстанавливать электроснабжение.

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Владимир Зеленский Ракетный удар Киев
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