Специально просчитанная: Зеленский назвал главную особенность ничего удара РФ по Киеву
Ночная атака на Киев была специально просчитана таким образом, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "Шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах", - отметил Зеленский.
По словам президента Украины, спасательные работы будут продолжаться столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека.
"Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь", - добавил глава государства.
Ночной удар РФ по Киеву 31 июля
В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Основной целью агрессора стала жилая инфраструктура столицы, в частности многоэтажки в спальных районах.
Наибольшим разрушениям подверглись Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.
В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Из-под завалов до сих пор продолжают доставать пострадавших. На месте удара работают спасатели, медики и все соответствующие службы.
Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми. Работники ДТЭК уже начали восстанавливать электроснабжение.