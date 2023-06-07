Специальные валютные депозиты банков: в НБУ рассказали о влиянии на курс доллара

Национальный банк Украины в 2022 году с целью защиты курсовой устойчивости ввел специальные инструменты: депозит с безналичной покупкой иностранной валюты (по курсу ближе к официальному) и депозит с защитой от изменения официального курса. Оба дали положительный эффект.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе НБУ.
Как отметили в пресс-службе, введенные депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в том числе за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.
"Они положительно сказались на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость, а также поспособствовали существенному улучшению курсовых ожиданий", - подчеркнули в НБУ.
Первым в комплексе нестандартных инструментов был депозит с безналичной покупкой валюты. Таким образом НБУ предоставил возможность населению покупать безналичную валюту по карточному курсу (который был ближе официальному, чем наличный) с одновременным ее вложением на срочный депозит от трех месяцев.
По данным пресс-службы, с момента введения депозита в июле 2022 года и до марта 2023 года спрос населения на такие депозиты увеличивался равномерными номинальными приростами. Далее он начал стремительно снижаться на фоне дальнейшего сужения спреда между наличным и безналичным курсом продаж иностранной валюты.
"Это связано с тем, что если есть вероятность как укрепления (в этом случае наличного), то наличная валюта перестает быть безусловно популярным средством сбережения, а уменьшение курсового спреда снижает спекулятивную составляющую в спросе на такие депозиты", - отметили НБУ.
Сужение спреда между наличным и официальным курсом не в последнюю очередь является результатом мер НБУ, среди которых, в частности введение соответствующих депозитов, добавили в пресс-службе.
Вторым инструментом НБУ стал депозит для защиты от смены официального курса, введенный в октябре прошлого года. Им предусматривается, что по истечении срока депозита (не менее 6 месяцев), кроме первоначальной суммы и небольшого процента, вкладчик получит процентное вознаграждение, пропорциональное изменению официального курса гривны к доллару США за период действия депозита, если такое изменение произойдет.
"Фактически это то же, что приобрести сейчас валюту по официальному курсу НБУ, положить ее на счет в банке и продать через полгода по актуальному на тот момент курсу НБУ. То есть такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем инструментом для их приумножения", - сообщили в НБУ.
По данным НБУ, в прошлом году остатки средств граждан на депозитах с защитой от смены официального курса постепенно росли. В этом году динамика существенно замедлилась, поскольку спрос на соответствующий инструмент также реагирует на спред между наличным и безналичным курсом, в частности, сужение спреда способствует уменьшению спроса.
В то же время само наличие такого депозита оказывает положительное влияние на ожидания граждан, а соответственно способствует снижению давления на наличный курс гривны. "Так, этот инструмент побуждает граждан задуматься, действительно ли они ожидают девальвации официального курса в ближайшие полгода, или им, возможно, будет выгоднее вместо открытия такого депозита или покупки валюты положить гривну на депозит или ОВГЗ и получить свой процент", - отметили в пресс-службе.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при размещении на депозит сроком более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.
Поскольку на наличном рынке курс упал до 37,50 гривен за доллар, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.
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