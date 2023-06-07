Специальные валютные депозиты банков: в НБУ рассказали о влиянии на курс доллара

Как отметили в пресс-службе, введенные депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в том числе за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.

"Они положительно сказались на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость, а также поспособствовали существенному улучшению курсовых ожиданий", - подчеркнули в НБУ.

Первый инструмент

Первым в комплексе нестандартных инструментов был депозит с безналичной покупкой валюты. Таким образом НБУ предоставил возможность населению покупать безналичную валюту по карточному курсу (который был ближе официальному, чем наличный) с одновременным ее вложением на срочный депозит от трех месяцев.

По данным пресс-службы, с момента введения депозита в июле 2022 года и до марта 2023 года спрос населения на такие депозиты увеличивался равномерными номинальными приростами. Далее он начал стремительно снижаться на фоне дальнейшего сужения спреда между наличным и безналичным курсом продаж иностранной валюты.

"Это связано с тем, что если есть вероятность как укрепления (в этом случае наличного), то наличная валюта перестает быть безусловно популярным средством сбережения, а уменьшение курсового спреда снижает спекулятивную составляющую в спросе на такие депозиты", - отметили НБУ.

Сужение спреда между наличным и официальным курсом не в последнюю очередь является результатом мер НБУ, среди которых, в частности введение соответствующих депозитов, добавили в пресс-службе.

Второй инструмент

Вторым инструментом НБУ стал депозит для защиты от смены официального курса, введенный в октябре прошлого года. Им предусматривается, что по истечении срока депозита (не менее 6 месяцев), кроме первоначальной суммы и небольшого процента, вкладчик получит процентное вознаграждение, пропорциональное изменению официального курса гривны к доллару США за период действия депозита, если такое изменение произойдет.

"Фактически это то же, что приобрести сейчас валюту по официальному курсу НБУ, положить ее на счет в банке и продать через полгода по актуальному на тот момент курсу НБУ. То есть такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем инструментом для их приумножения", - сообщили в НБУ.

По данным НБУ, в прошлом году остатки средств граждан на депозитах с защитой от смены официального курса постепенно росли. В этом году динамика существенно замедлилась, поскольку спрос на соответствующий инструмент также реагирует на спред между наличным и безналичным курсом, в частности, сужение спреда способствует уменьшению спроса.

В то же время само наличие такого депозита оказывает положительное влияние на ожидания граждан, а соответственно способствует снижению давления на наличный курс гривны. "Так, этот инструмент побуждает граждан задуматься, действительно ли они ожидают девальвации официального курса в ближайшие полгода, или им, возможно, будет выгоднее вместо открытия такого депозита или покупки валюты положить гривну на депозит или ОВГЗ и получить свой процент", - отметили в пресс-службе.