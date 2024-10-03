Специальное трансферное окно. ФИФА ради нового турнира изменит правила рынка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мarca .

Организация запланировала открытие еще одного трансферного окна под Клубный чемпионат мира, первый розыгрыш которого запланирован на лето 2025 года. Окно будет действовать с 1 по 10 июня.

Нововведение направлено, прежде всего, на клубы-участники турнира. Поскольку Мундиаль продлится с 15 июня по 13 июля, в мировом футболе может образоваться настоящая юридическая коллизия. Дело в том, что контракты многих игроков действуют до 30 июня. То есть, кто-то из футболистов может начать турнир, но не сможет завершить.

Учитывая ситуацию, ФИФА планирует разрешить клубам продлевать контракты игроков на определенное количество дней – до конца чемпионата мира. Такая практика уже была задействована в пандемии коронавируса, когда сезон 2019/20 в некоторых лигах завершился в июле-августе.

Кроме того, специальное трансферное окно позволит участникам Клубного чемпионата мира усилиться перед турниром. В первую декаду июня они смогут заключать контракты с новичками, которым придется дебютировать за новые команды без "раскачки", непосредственно на Мундиале.

Впрочем, новые сроки подписания контрактов будут действовать не только для 32 команд, которые будут играть на чемпионате мира. ФИФА позволит трансферные операции в тех странах, чьи федерации одобрят ее новую идею.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится летом 2025 года в США. Уже определились 30 из 32-х участников чемпионата. Последние две вакансии заполнят победитель южноамериканского Кубка Либертадорес и чемпион МЛС в текущем сезоне. Последний будет на Мундиале представителем страны-организатора.

От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал", лиссабонская "Бенфика" и лондонский "Челси". Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях имел только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.