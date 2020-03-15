Спецборт з евакуйованими українцями вилетів з Венеції

Літак спецрейса компанії SkyUp, який евакуює громадян України з Італії, вилетів з Венеції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що літак прибуде в аеропорт "Бориспіль" близько 22:30 - 23:00.

"Спецборт з українцями на борту тільки що вилетів з Венеції. Чекаємо співвітчизників вдома. Україна своїх не кидає", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Пізніше в ході брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що на борту літака перебувають 123 людини. При цьому він зазначив, що ще троє людей, які перебували в додатковому списку, так і не зареєструвалися на рейс.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, які перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.