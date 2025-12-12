Сначала планируют снизить налоги. Почему в жилищном законопроекте №12377 не будет регистрации аренды

По ее словам, на следующей неделе Верховная Рада планирует принять во втором чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", запускающий в Украине жилищную реформу.

Один из ее компонентов - появление социальной аренды, однако без детенизации уже существующего в государстве частного рынка аренды жилья, запустить ее будет невозможно.

"Одним из пунктов законопроекта, принятом в первом чтении, была обязательная регистрация договоров аренды. Предлагалось, чтобы каждый договор аренды обязательно заносился в соответствующий реестр, чтобы государство видело, кто арендует и по какой цене. Но при обсуждениях при подготовке документа ко второму чтению мы поняли, что неприятие обществом этой нормы будет достаточно большим. И просто невозможно будет провести законопроект через сессионный зал", - пояснила Елена Шуляк.

Детенизация рынка аренды, уточнила нардеп, действительно очень важный для новой жилищной политики шаг, однако именно сейчас сделать это будет невозможно.

Основная причина - ставки налогообложения, ведь по нынешнему законодательству каждый арендодатель должен платить с полученного от аренды дохода 23% в виде налога. И это главный фактор, который сдерживает людей работать "в белую", - даже то, что они при этом более защищены, уплата почти четверти дохода "отбивает все желание выходить в белую плоскость", отметила Елена Шуляк.

"Если мы сейчас в принудительном порядке скажем: все регистрируйте договор, и мы как государство будем наблюдать вместе с налоговой, заплатили ли вы налоги или нет, - то эта история будет точно непроходима ни для парламента, ни для рынка, поскольку справедливо вызовет возмущение", - подчеркнула Шуляк.

Сейчас, добавила она, уже начата работа над тем, чтобы снизить налоговые ставки для арендодателей. Поэтому в арендных отношениях, от которых новая жилищная политика зависит в том числе, могут заработать другие правила.

"Но моя личная позиция - это возможно только после того, как будут внесены изменения в Налоговый кодекс", - резюмировала Елена Шуляк.