Влияют ли боевые действия в Украине на изменения климата: ответ синоптиков

Боевые действия в Украине могут быть одним из факторов изменения климата. Однако влияние войны на климат оценивается не слишком высоко.

По ее словам, локальные действия не могут оказать большого влияния на синоптические процессы. Соответственно война в Украине может быть лишь одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия.

Спикер добавила, что Укргидрометцентр исследует влияние боевых действий на определенные погодные факторы. Как она подчеркнула, говорить непосредственно о том, что сейчас боевые действия влияют на климат, очень сложно.

"Несколько другие масштабы, то есть эти глобальные масштабы перемещения воздушных масс, это очень мощные синоптические процессы, и локальные проявления настолько сильно на них не могут влиять. Конечно, определенный вклад могут внести, но глобально изменить и говорить, что это одна из причин - нет ", - объяснила спикер.