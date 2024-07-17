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Влияют ли боевые действия в Украине на изменения климата: ответ синоптиков

Украина , Среда 17 июля 2024 13:16
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Влияют ли боевые действия в Украине на изменения климата: ответ синоптиков Фото: синоптики объяснили, влияет ли война в Украине на климат (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Боевые действия в Украине могут быть одним из факторов изменения климата. Однако влияние войны на климат оценивается не слишком высоко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Укргидрометцентра Натальи Птухи.

По ее словам, локальные действия не могут оказать большого влияния на синоптические процессы. Соответственно война в Украине может быть лишь одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия.

Спикер добавила, что Укргидрометцентр исследует влияние боевых действий на определенные погодные факторы. Как она подчеркнула, говорить непосредственно о том, что сейчас боевые действия влияют на климат, очень сложно.

"Несколько другие масштабы, то есть эти глобальные масштабы перемещения воздушных масс, это очень мощные синоптические процессы, и локальные проявления настолько сильно на них не могут влиять. Конечно, определенный вклад могут внести, но глобально изменить и говорить, что это одна из причин - нет ", - объяснила спикер.

Аномальная жара в Украине

В последние дни в Украине фиксируется аномальная жара. Так, в Киеве обновлено еще два погодных рекорда. В столице зафиксировали самую высокую температуру за время наблюдений - 36 градусов.

Кроме того, высокие температуры вливают на ситуацию в энергосистеме. Из-за жары синоптики вынуждены усиливать отключения света.

В частности, сегодня, 17 июля, из-за роста потребления с 11:00 до 22:00 действуют четыре очереди отключений света. После этого времени будут ограничивать три очереди.

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