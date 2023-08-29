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Жаркий август: в Киеве второй день подряд обновлены три температурных рекорда

Фото: в Киеве обновлены еще три температурных рекорда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве второй день обновляются температурные рекорды. Климатическая норма превышена на 8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Ночь на понедельник, 28 августа, в столице оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже 21,3 градуса. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4 градуса.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,7 градусов, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 27,8 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4 градуса, а климатическую норму - на 9,3 градуса.

 

Напомним, в Киеве 28 августа было обновлено три температурных рекорда . Климатическая норма была превышена на 8 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Похолодание можно ожидать в начале осени.

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