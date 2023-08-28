Самые жаркие выходные: в Киеве зафиксировано три температурных рекорда

На выходных в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Климатическая норма превышена на 8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Ночь на воскресенье, 27 августа, в столице оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже 21,3 градусов. Предыдущее рекордное значение 2022 превышено на 0,8 градусов.

Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня достигла 33,3 градуса и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 26,9 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель в прошлом году сразу на 2,3 градуса, а климатическую норму - на 8,0 градуса.