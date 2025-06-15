Жара снова возвращается? Прогноз погоды в Украине на неделю

Ранее РБК-Украина рассказывало, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Также мы рассказывали, будет ли лето в Украине снова будет "адским".

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