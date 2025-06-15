Жара снова возвращается? Прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине на следующей неделе, 16-20 июня, будет теплой, но с кратковременными дождями. Однако украинцам не стоит надеяться на большую жару.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Начало недели в Украине будет теплым, а дожди ожидаются только на левобережной части страны. Кратковременные осадки накроют Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.
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Во вторник, 17 июня, дожди накроют всю Украину, а на востоке ожидаются дожди с грозами.
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Со среды, 18 июня, осадки начнут отступать. По прогнозам синоптиков, лишь на севере Украины будут дожди.
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В четверг, 19 июня, дожди прогнозируются в западных, восточных и части северных областей Украины.
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Под конец недели дожди отступят. В пятницу, 20 июня, лишь на востоке и севере Украины возможны кратковременные дожди с грозами.
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