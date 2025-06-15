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Жара снова возвращается? Прогноз погоды в Украине на неделю

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе, 16-20 июня, будет теплой, но с кратковременными дождями. Однако украинцам не стоит надеяться на большую жару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Начало недели в Украине будет теплым, а дожди ожидаются только на левобережной части страны. Кратковременные осадки накроют Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +12 +15 градусов;
  • на востоке: днем +20 +24 градуса, ночью +12 +14;
  • в центре: днем +23 +27, ночью +12 +16 градусов;
  • на юге: днем +24 +27 градусов, ночью +14 +16;
  • на западе: днем +23 +27, ночью +11 +13 градусов.

Во вторник, 17 июня, дожди накроют всю Украину, а на востоке ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +21 +23 градуса, ночью +14 +16 градусов;
  • на востоке: днем +23 +28 градусов, ночью +13 +16;
  • в центре: днем +24 +26, ночью +14 +16 градусов;
  • на юге: днем +26 +29 градусов, ночью +15 +17;
  • на западе: днем +21 +25, ночью +14 +16 градусов.

Со среды, 18 июня, осадки начнут отступать. По прогнозам синоптиков, лишь на севере Украины будут дожди.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +25 градусов, ночью +14 +17 градусов;
  • на востоке: днем +24 +27 градусов, ночью +15 +18;
  • в центре: днем +24 +26, ночью +14 +16 градусов;
  • на юге: днем +25 +27 градусов, ночью +17 +19;
  • на западе: днем +23 +27, ночью +12 +16 градусов.

В четверг, 19 июня, дожди прогнозируются в западных, восточных и части северных областей Украины.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +20 +24 градуса, ночью +12 +15 градусов;
  • на востоке: днем +22 +29 градусов, ночью +13 +19;
  • в центре: днем +22 +26, ночью +12 +17 градусов;
  • на юге: днем +22 +26 градусов, ночью +12 +17;
  • на западе: днем +21 +25, ночью +12 +14 градусов.

Под конец недели дожди отступят. В пятницу, 20 июня, лишь на востоке и севере Украины возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +19 +23 градуса, ночью +11 +14 градусов;
  • на востоке: днем +20 +25 градусов, ночью +12 +16;
  • в центре: днем +22 +25, ночью +12 +16 градусов;
  • на юге: днем +23 +27 градусов, ночью +14 +17;
  • на западе: днем +20 +23, ночью +10 +14 градусов.

 

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