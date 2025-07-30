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Жара сдает позиции: синоптик дала прогноз погоды на сегодня: синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 30 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня погода будет зависеть от атмосферных фронтов. В некоторых областях возможно незначительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, сегодня грозовые дожди ожидаются в большинстве северных и центральных областей. А вот на западе вероятны локальные ливни. На юге дождь с грозой возможен в Николаевской и Одесской областях. А вот на востоке будет сухо и жарко.

Наиболее жарко будет в Днепропетровской области - до +35 градусов. А на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится. В течение дня предполагается от +21 до +26 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня в течение дня температура воздуха снизится до +21 градуса. Однако также вероятен дождь с грозой.

Также синоптик отметила, что в ближайшие дни незначительное похолодание возможно даже на юге и востоке Украины столбик термометра будет показывать до +28 градусов.

 

 

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе.

Также синоптик Наталка Диденко предупреждала киевлян об особо жарких днях.

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