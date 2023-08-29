Жара не отступает, но некоторые области зальют дожди: прогноз погоды на завтра

Завтра в западных регионах облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью ожидается на уровне 15-20°, днем 23-28°, в Закарпатье 20-25°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 20-22°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 28-33°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Когда спадет жара

По прогнозам синоптиков, рекордная жара в некоторых областях Украины спадет уже в ближайшие дни. Однако уже на следующей неделе температура снова достигнет +30, а на юге и востоке поднимется до +35.

Также отметим, что в столице уже второй день обновляются температурные рекорды. Так, климатическая норма превышена на 8 градусов.

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