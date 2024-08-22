RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара в Украине немного спадет: синоптик дала прогноз на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 23 августа, в Украине ожидается сухая погода, без осадков. Лишь вечером в Донецкой области возможен локальный дождь с грозой.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

При этом сильная жара, до +35 градусов, удержится на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Однако на западе, севере, Винницкой области, значительной части Черкасской и Полтавской областей температура снизится до более комфортных +24 +29 градусов.

Погода в Киеве

Для киевлян погода на праздники обещает быть благоприятной: 23 августа температура снизится до +27 градусов, а на День Независимости - до +29.

Но уже с воскресенья жара вернется, продлится до начала сентября.

Погода в Украине

Сегодня на востоке, юге и большинстве центральных областей Украины прогнозируется сильная жара с температурами до +33…+38°C. 22 августа синоптики прогнозируют сухую погоду по всей стране, хотя на юге и западе возможны кратковременные грозовые дожди.

К тому же в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер продержатся в столице до конца дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине