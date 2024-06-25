Жара немного спадет: прогноз погоды в Украине на завтра

В среду, 26 июня, на западе и крайнем востоке ожидаются кратковременные дожди. При этом жара немного спадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Температура воздуха по Киевской области будет ночью +12 +17 градусов, а днем +22 +27. При этом в Киеве ночью будет около +15 градусов, а днем +25 +27.

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Только на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке страны днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Погода на этой неделе

Как сообщили синоптики, на этой рабочей неделе жара в Украине немного спадет. Этому могут способствовать дожди, но, к счастью, не так сильно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.