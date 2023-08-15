Жара и чрезвычайная пожарная опасность: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине прогнозируют жаркую погоду 15 августа. Поэтому в ряде областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра .

В Украине во вторник небольшая облачность. При этом осадки не прогнозируются.

Температура ночью ожидается на уровне 14-19°, в южной части до 23°. Днем синоптики прогнозируют 28-33°. В Карпатах ночью 9-14°, днем 22-27°.

Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области ожидается дождь, без осадков.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°, по области ночью 14-19°, днем 28-33°.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности

При этом синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

14-17 августа - в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму,

16-17 августа - и в Тернопольской и Ровенской,

17 августа - и в Хмельницкой и Волынской областях.

Ограничения из-за жары

В Киеве ввели временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта из-за жары. Это касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

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