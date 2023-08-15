ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жара и чрезвычайная пожарная опасность: синоптики дали прогноз на сегодня

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Вторник 15 августа 2023 07:00
Жара и чрезвычайная пожарная опасность: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине прогнозируют жаркую погоду 15 августа. Поэтому в ряде областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В Украине во вторник небольшая облачность. При этом осадки не прогнозируются.

Температура ночью ожидается на уровне 14-19°, в южной части до 23°. Днем синоптики прогнозируют 28-33°. В Карпатах ночью 9-14°, днем 22-27°.

Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Жара и чрезвычайная пожарная опасность: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

В столице и области ожидается дождь, без осадков.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°, по области ночью 14-19°, днем 28-33°.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Жара и чрезвычайная пожарная опасность: синоптики дали прогноз на сегодня

Чрезвычайный уровень пожарной опасности

При этом синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности:

  • 14-17 августа - в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской области и в Крыму,
  • 16-17 августа - и в Тернопольской и Ровенской,
  • 17 августа - и в Хмельницкой и Волынской областях.

Ограничения из-за жары

В Киеве ввели временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта из-за жары. Это касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Вернутся ли "вагнеровцы" воевать против Украины и какова их задача в Беларуси: ответ ГУР
Вернутся ли "вагнеровцы" воевать против Украины и какова их задача в Беларуси: ответ ГУР
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"