RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара продолжает спадать, а запад накроют дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается температурный контраст. Так, на западе прогнозируется от +20 градусов, а на юге и востоке - до +32 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, 26 июля в западных областях прогнозируется +20 +26 градусов. На севере ожидается +26 +30 градусов.

На востоке будет +29 +32 градуса. В центре температура составит +26 +31 градус. На юге предполагается +29+32 градуса.

Дожди с грозами пройдут в западной части Украины, а к вечеру достигнут Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве

В Киеве 26 июля ожидается умеренная жара, +27 +29 градусов, местами до +30 градусов. Дождь возможен вечером в пятницу.

В субботу и воскресенье в Украине будет сухо и жарко. Температура воздуха составит +28 +33 градуса, а в воскресенье на юге +33 +36 градусов.

Подробный прогноз на текущую неделю в Украине – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода на день