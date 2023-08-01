В Украину идет жара до +40. Синоптик рассказала, где ждать "ад" и кого он минует

В конце недели, 4-6 августа, в Украину придет настоящая жара, до +40 градусов. В то же время западные области она не коснется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет "кусать" +32...+39 градусов, на востоке и юге, вероятно, будет до +40", - рассказала она.

Как отметила синоптик, смогут избежать сильной жары только в западных областях Украины.

"В ближайшие дни также ожидается высокая температура на юге и востоке", - предупредила Диденко.

Погода в августе в Украине

В этом году температура воздуха в августе 2023 года будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.