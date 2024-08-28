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Жара в конце лета: в Киеве три дня подряд фиксируют температурные рекорды

Украина, Среда 28 августа 2024 15:10
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Жара в конце лета: в Киеве три дня подряд фиксируют температурные рекорды Фото: Температурный рекорд обновлен в Киеве 27 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов превышен на 0,5 градуса.

"Климатическая норма превышена на 7,6 градуса", - говорится в сообщении.

Таким образом, температурные рекорды в Киеве фиксируются три дня подряд – с 25 августа. В частности, в понедельник 26 августа в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4 градуса и на 0,6 градуса превзошла предыдущий рекорд для этого дня 1903 года.

Напомним, 26 августа враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Поэтому в Украине сначала ввели аварийные отключения света, а затем - графики отключений. В условиях жары свет отсутствует примерно половину суток.

В то же время жара в конце августа не достигла уровня середины июля, когда в Киеве температура поднималась до 36 градусов.

Июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. По данным климатологов, всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

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