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Адская жара, грозы и град: какой будет погода в Украине завтра

Суббота 26 июля 2025 15:43
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Адская жара, грозы и град: какой будет погода в Украине завтра Фото: синоптики предупредили о дождях и жаре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Украине ожидается адская жара до +38 градусов. На западе пройдут грозы с градом и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе, в Винницкой области, днем также в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют умеренные, местами значительные дожди с грозами.

В некоторых районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.

Адская жара, грозы и град: какой будет погода в Украине завтра

Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°, днем - +25...+30°, на западе - несколько прохладнее: +21...+26°.

В южных и юго-восточных областях сохранится жара: ночью +20...+25°, днем +29...+34°, местами до +38°.

Погода в Киеве

В Киеве и области ночью без осадков, днем - местами кратковременный дождь.

Температура ночью +20...+22°, днем +27...+29°, по области - до +30°. Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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