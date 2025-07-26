Адская жара, грозы и град: какой будет погода в Украине завтра
Завтра в Украине ожидается адская жара до +38 градусов. На западе пройдут грозы с градом и шквалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На западе, в Винницкой области, днем также в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют умеренные, местами значительные дожди с грозами.
В некоторых районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +22°, днем - +25...+30°, на западе - несколько прохладнее: +21...+26°.
В южных и юго-восточных областях сохранится жара: ночью +20...+25°, днем +29...+34°, местами до +38°.
Погода в Киеве
В Киеве и области ночью без осадков, днем - местами кратковременный дождь.
Температура ночью +20...+22°, днем +27...+29°, по области - до +30°. Ветер - северо-восточный, 7-12 м/с.
Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
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