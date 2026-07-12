Жара во Франции остановила три ядерных реактора, еще восемь работают в полсилы, - Le Figaro

Из-за экстремальных температур во Франции остановлены три ядерных реактора. Причина – в необходимости ограничить вред для водных экосистем от нагретой воды, сбрасываемой атомными электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Решение приняла французская энергетическая компания EDF – из-за пиковых температур, зафиксированных в воскресенье. В этот же день 37 департаментов страны получили красный уровень опасности.

По данным издания, остановленные реакторы расположены вблизи рек. Речь идет об АЭС в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Рона и АЭС Шуу на реке Маас.

Франции имеет 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают около 70% производства электроэнергии в стране. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной и радиационной защите (ASNR) устанавливает для каждого объекта предельные значения температуры воды.

Поэтому любая волна жары автоматически приводит к сокращению производства электроэнергии.

Волна жары началась во Франции 4 июля. А еще во время июньской исторической жары EDF была вынуждена остановить три реактора: первый - в Гольфеше на берегах Гаронны, затем - в Бюже на берегах Роны, да еще в Ножан-сюр-Сен.