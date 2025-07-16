Жара бьет по кошельку: как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве

Как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве

В ДТЭК рассказали, что есть ряд основных моментов, которые негативно влияют на кондиционеры граждан. Особенно тогда, когда в Украине - жара, а кондиционеры работают "на пределе".

"Многие даже не догадываются, что именно сейчас техника может сломаться быстрее или же просто съедать кучу лишней электроэнергии", - отметили в энергетическом холдинге.

Самая распространенная среди пользователей ошибка - забитые фильтры.

"Если их не чистить минимум раз в месяц, кондиционер работает хуже, потребляет больше энергии и может перегреться", - объяснили украинцам.

Кроме того, в ДТЭК советуют хотя бы раз в год вызывать мастера - чтобы проверить систему.

Температуру желательно держать в пределах 24-26°C.

"Если ставите меньше, каждый градус ниже 22°C добавляет к счету до 8%", - сообщили в ДТЭК.

В жаркую погоду гражданам советуют также:

закрывать шторы ;

; использовать на окнах специальную пленку.

"Это не дает солнцу перегревать помещение и кондиционер не тратит лишнего", - напомнили гражданам.

В завершение в ДТЭК посоветовали не забывать, что летом потребление в энергосистеме растет.

"Экономить - это не только о деньгах, но и о стабильном свете для всех", - подытожила спикер DTEK Group.