RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Жара бьет по кошельку: как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве

В жару кондиционер может сломаться быстрее и "накрутить" счет за электроэнергию (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам рассказали об основных моментах, которые "убивают" кондиционер, а также объяснили, как сэкономить бюджет в жаркую погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию диверсифицированного энергетического холдинга DTEK Group (Группа ДТЭК) в Telegram.

Как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве

В ДТЭК рассказали, что есть ряд основных моментов, которые негативно влияют на кондиционеры граждан. Особенно тогда, когда в Украине - жара, а кондиционеры работают "на пределе".

"Многие даже не догадываются, что именно сейчас техника может сломаться быстрее или же просто съедать кучу лишней электроэнергии", - отметили в энергетическом холдинге.

Самая распространенная среди пользователей ошибка - забитые фильтры.

"Если их не чистить минимум раз в месяц, кондиционер работает хуже, потребляет больше энергии и может перегреться", - объяснили украинцам.

Кроме того, в ДТЭК советуют хотя бы раз в год вызывать мастера - чтобы проверить систему.

Температуру желательно держать в пределах 24-26°C.

"Если ставите меньше, каждый градус ниже 22°C добавляет к счету до 8%", - сообщили в ДТЭК.

В жаркую погоду гражданам советуют также:

  • закрывать шторы;
  • использовать на окнах специальную пленку.

"Это не дает солнцу перегревать помещение и кондиционер не тратит лишнего", - напомнили гражданам.

В завершение в ДТЭК посоветовали не забывать, что летом потребление в энергосистеме растет.

"Экономить - это не только о деньгах, но и о стабильном свете для всех", - подытожила спикер DTEK Group.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырос спрос на кондиционеры летом и сколько за них придется заплатить в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, на какие характеристики обязательно нужно обращать внимание при покупке кондиционера, чтобы он не был бесполезным.

Читайте также о главных опасностях кондиционера, о которых мало кто задумывается, и как можно охладить квартиру без него.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКПогода в УкраинеЭлектроэнергияСоветы