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Синоптик дала прогноз на первые два дня лета в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 31 мая 2023 15:17
Синоптик дала прогноз на первые два дня лета в Украине Фото: синоптик дала прогноз на первые дни лета в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Лето на Украине начнется теплой погодой. А уже 2 июня придет атмосферный фронт, который принесет осадки, более присущие маю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода 1 июня

Максимальная температура воздуха в этот день будет составлять в большинстве областей +22...+27 градусов. При этом преимущественно будет без осадков, хотя дожди с грозами все же вероятны в Карпатах, местами в Запорожской и Донецкой областях (ближе к Азовскому морю).

В Киеве, по словам синоптика, лето "дебютирует" теплым комфортным воздухом. Днем ожидается до +25, +26 градусов. Без осадков.

Погода 2 июня

В этот день, начиная с западных областей, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами, к которым украинцы привыкли в мае.

Каким будет лето в Украине

Этим летом погоду в Украине, как и по всему земному шару, будет определять явление Эль-Ниньо, которое приведет к повышению средней температуры Земли. Его особенностью как раз и является появление рекордных температур.

Предполагается, что температура в июне и в июле зафиксируется на уровне выше нормы, а вот в августе может быть еще жарче. Подробнее о погоде на летний сезон - в материале РБК-Украина.

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