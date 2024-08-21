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Жара до +37 не покидает Украину: синоптики поделились прогнозом погоды на сегодня

Среда 21 августа 2024 07:00
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Жара до +37 не покидает Украину: синоптики поделились прогнозом погоды на сегодня Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Жара и переменная облачность сегодня ожидаются в Украине. Однако в большинстве западных областей днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидометцентр.

Погода в Украине

В Украине прогнозируется преимущественно юго-восточный ветер, скоростью 3-8 м/с.

Сильная жара заставит колебаться столбики термометров от +35 ° до +37 °.

В западных областях воздух прогреется в районе +29°+34°.

Погода в Киеве и области

Осадки в столице и области не ожидаются. Днем прогнозируется жара от +35° до +37°. В Киеве днем термометры покажут +35°.

Жара до +37 не покидает Украину: синоптики поделились прогнозом погоды на сегодня
Фото: погода в Украине 21 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, из-за возвращения жары в Украине возобновили графики отключения света. В ДТЭК объясняли, почему жара так сильно влияет на необходимость экономить электроэнергию.

Недавно, 18 августа, сильный ураган свирепствовал в Стрыйском районе Львовской области. РБК-Украина сообщало о последствиях непогоды.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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