Жара до +32 градусов, но местами дожди: прогноз погоды на завтра
Погода в Украине 23 июня будет жаркой. Воздух прогреется до +32 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность.
Ночью без осадков, днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ночью и утром на западе страны местами туман.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице и области переменная облачность.
Осадки не ожидаются, но днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.
Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.
Напомним, 20 июня в Киеве и области был сильный ливень с грозой. Молния попала в жилой дом под Киевом, из-за чего вспыхнул пожар.
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