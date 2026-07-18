Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня
07:00 18.07.2026 Сб
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Где ожидается непогода, а где - летняя жара?
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 июля (Getty Images)
В Украине сегодня, 18 июля, ожидается жара до +31. Местами возможны дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине прогнозируется небольшая облачность.
Без осадков, только в большинстве западных областей днем умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 22-27°; на западе и юго-западе страны 26-31°.
Фото: какой будет погода в Украине 18 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 25-27 °.
Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода и где ждать грозы на выходных.