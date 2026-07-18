ua en ru
Сб, 18 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

07:00 18.07.2026 Сб
1 мин
Где ожидается непогода, а где - летняя жара?
aimg Татьяна Степанова
Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 июля (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 18 июля, ожидается жара до +31. Местами возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется небольшая облачность.

Без осадков, только в большинстве западных областей днем умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°; на западе и юго-западе страны 26-31°.

Зной до +31, местами дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 18 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 22-27 °, в Киеве 25-27 °.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода и где ждать грозы на выходных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие
Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus