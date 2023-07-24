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Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться после российского обстрела

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Одесса, Понедельник 24 июля 2023 17:11
Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться после российского обстрела Фото: Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться после российского обстрела (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Одна из стен Спасо-Преображенского собора в Одессе имеет нестабильное положение, поэтому может произойти обрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Сообщается, что мэр Одессы Геннадий Труханов провел оперативное совещание по проведению противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда накануне попала вражеская ракета.

Эксперты отмечают, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому может произойти внезапное неуправляемое обрушение. Учитывая это, работы необходимо начать в кратчайшие сроки.

Сначала следует демонтировать аварийно-опасный участок стены. После этого нужно сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

Фото: Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться после российского обстрела (t.me/odesacityofficial)

Труханов отметил, что все действия согласовывают с владельцем здания.

К тому же, власти нужна помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Ведь следует понимать, что есть аварийные участки, которые могут представлять угрозу.

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Ночью 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки частично разрушены здание храма и крыша. Вражеская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях", а одесская епархия осудила террористический акт россиян.

Отметим, что Италия готова приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, - читайте в материале РБК-Украина.

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Одесса Геннадий Труханов
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