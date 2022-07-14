Рятувальники завершили розбір завалів у Часовому Яру: названо кінцеве число жертв

У четвер, 14 липня, рятувальники закінчили розбір завалів п’ятиповерхівки у Часовому Яру Донецької області, куди 9 липня влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"Станом на 9:30 14 липня завершені рятувальні та пошукові роботи на місці потрапляння російських снарядів у багатоповерхівку на вулиці Південній", - констатував він.

За словами Тимошенка, працівникам екстрених служб вдалося врятувати 9 людей, з-під завалів та дістати 48 тіл загиблих, серед них одна дитина.

"Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Було задіяно 323 співробітники ДСНС, залучили 9 одиниць техніки", - додав заступника керівника ОП.