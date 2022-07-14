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Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: названо конечное число жертв

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Донбасс, Четверг 14 июля 2022 11:51
Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: названо конечное число жертв Фото: последствия обстрела жилого дома в Часовом Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 14 июля, спасатели закончили разбор завалов пятиэтажки в Часовом Яру Донецкой области, куда 9 июля попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"По состоянию на 9.30 14 июля завершены спасательные и поисковые работы на месте попадания российских снарядов в многоэтажку на улице Южной", - констатировал он.

По словам Тимошенко, работникам экстренных служб удалось спасти 9 человек, из-под завалов и достать 48 тел погибших, среди них один ребенок.

"Спасатели разобрали около 525 тонн разрушенных элементов здания. Было задействовано 323 сотрудника ГСЧС, привлекли 9 единиц техники", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв постоянно росло. Все єти дни спасатели не прекращали поисков пострадавших.

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