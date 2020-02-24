Рятувальники зі вчора шукають зниклих туристів у Карпатах

У Карпатах рятувальники проводять пошук заблудившей групи туристів з п'яти осіб у горах Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, заблукала група туристів в районі гори Петрос Рахівського району 23 грудня близько 19:05. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з Кременця Тернопільської області.

"Пошукова операція ускладнювалася темним часом доби, хутром і значною лавинної небезпеки. Під час проходження по схилу, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тому в 4:35 пошуки були припинені із-за небезпеки для рятувальників. В 5:10 на зв'язок з рятувальниками вийшов керівник групи і повідомив, що він відокремився від групи і рухається в бік с. Богдан Рахівського району. О 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлено і зараз рятувальники рухаються в бік ймовірного місця знаходження туристів", - повідомили в ДСНС.

До пошукових робіт залучено 15 рятувальників та 3 одиниць техніки. Зв'язок з заблукалими відсутня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 23 лютого у Карпатах випало більше метра снігу. зокрема, велика кількість снігу зафіксовано в на сніголавинній станції Пожижевська, Плай і Драгобрат.

Також повідомлялося, що гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів,, який допоможе при необхідності їх порятунку. Перед походом у гори туристи можуть зареєструватися на онлайн-сервісі. У разі якщо вони не вийдуть на зв'язок в зазначений час, рятувальники відправлять на їх пошук.