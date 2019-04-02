Рятувальники гасять пожежу у Чорнобильській зоні

У Зоні відчуження та обов’язкового відселення поблизу смт Поліське на відкритій

території 2 квітня виникло загоряння трав’яного настилу на площі 10 га та близько 25 відселених напівзруйнованих будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної слуби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на 17:00 пожежу 30 відселених напівзруйнованих будівель та трав'яного настилу на площі 20 га у Зоні відчуження поблизу смт Поліське було локалізовано.

До гасіння залучено 98 чол. особового складу та 23 од. техніки з них від ДСНС 73 чол. особового складу та 14 од. техніки (в тому числі літак АН-32П та вертоліт МІ-8).

Нагадаємо, у лютому на території ДСП "Північна пуща" (Київська область) в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.

РБК-Україна писало, що на території Ужгородського військового лісництва у Закарпатській області унаслідок пожежі згоріли 35 га лісу. 1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу. Загорання вдалося ліквідувати о 11:05 02 квітня.