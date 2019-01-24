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Рятувальники за добу витягли понад 400 застряглих у снігу авто

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 10:09
Рятувальники за добу витягли понад 400 застряглих у снігу авто
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У застряглих автомобілях перебували майже 650 осіб

За минулу добу, 23 січня, рятувальники витягли понад 400 застряглих у снігу авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники вчора відбуксирували 407 транспортних засобів, в яких знаходилися 648 осіб. У тому числі в Києві зі снігу витягли 51 автомобіль, у яких перебували 62 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області зняли обмеження на рух великовагових транспортних засобів по дорозі М-13. Зокрема, зняли раніше введене обмеження для вантажівок на трасі Кропивницький - Платонове від кордону з Кіровоградською областю до кордону з Одеською областю.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Сумській, Харківській та Луганській областях очікується значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см). У південних, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. Також по всій країні, крім західних регіонів, очікуються пориви вітру 15-20 м/с і заметілі. В Україні у зв'язку з несприятливими умовами оголошено жовтий рівень небезпеки.

 

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