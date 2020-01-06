Рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдва

Рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У прес-службі нагадали, що 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув. Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

"Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни", - заявили рятувальники.

Нагадаємо, у Києві на Різдво, 7 січня, обмежать рух транспорту у центрі міста, а також можливі обмеження на вхід в центральні станції метро.

Зокрема, 7 січня з 12 до 17 перекриють дорогу вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського). Також буде проходити Хода звіздарів на Софійській і Контрактовій площах.

Зазначимо, на Різдво в Україні очікується мокрий сніг, температура повітря вночі опуститься до -9, вдень до +3.