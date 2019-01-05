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Вулиці Києва чистять від снігу 332 одиниці техніки, - КМДА

Новини » Інфраструктура    05.01.2019 - 18:27
Вулиці Києва чистять від снігу 332 одиниці техніки, - КМДА
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Також до роботи залучені бригади з ручного прибирання "Київавтодору"

У Києві 332 одиниці снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання "Київавтодору" з ранку 5 січня в активній роботі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, наразі проведено обробку вулиць, доріг та штучних споруд протиожеледними матеріалами. Бригади з ручного прибирання задіяні до роботи на тротуарах, зупинках громадського транспорту, пішохідних переходах, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами "Київавтодору".

Сьогодні у Києві невеликий сніг та мінусова температура повітря - погодні умови, які сприяють швидкому утворенню небезпечної ожеледі. За прогнозами синоптиків, увечері сніг у столиці ймовірно посилиться. Тож підприємства "Київавтодору" не припинятимуть прибирання від снігу вулиць і доріг.

Враховуючи погодні умови, "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автомобілі обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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