Рятувальники повідомили про наслідки урагану у Києві

Внаслідок урагану у Києві у кількох районах міста повалено дерева на проїжджі частини та лінії електропередач. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, станом на 16:00 рятувальники здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Зокрема, у Подільському районі дерево впало на автомобіль та лінію тролейбусу; на Русанівці дерево впало на лінію електропередач, на вул. Тепловозна - на проїжджу частину дороги.

Фото: dsns.gov.ua

За даними синоптиків, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 серпня у Києві очікується гроза, град, шквали 25-28м/с. У столиці оголошено 2 рівень небезпечності - помаранчевий.

Як повідомили у КМДА, через потужну зливу у Києві утворились підтоплення на вулицях Російській, Мілютенка, проспекті Григоренка.

Відзначимо, ураган також пронісся і в Київській області. Зокрема, в Бучі пориви вітру досягали понад 25 метрів в секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Київ обрушився ураган. Внаслідок негоди у столиці повалено дерева, ускладнено рух транспорту.

Як писало РБК-Україна, у Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки. Зокрема, 13 серпня, стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +35 градусів. Завтра ж у Києві очікується короткочасний дощ з грозою та до +27 градусів тепла.